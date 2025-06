25 anni di Libero Quotidiano Giorgia Meloni | Grazie per aver contribuito a dare voce a un' Italia libera e spesso controcorrente

Celebrare 25 anni di Libero significa riconoscere un giornale che con coraggio e passione dà voce a un’Italia libera e spesso controcorrente. Un ringraziamento speciale a Giorgia Meloni per il suo contributo e a tutta la redazione, cuore pulsante di questa realtà. Auguri a Libero: che il suo esempio continui a ispirare l’informazione libera e indipendente nel tempo a venire.

"Auguri a Libero per i suoi primi 25 anni di attività. Un sentito saluto a tutta la direzione e ai giornalisti che, ogni giorno, lavorano con passione a un giornale che è diventato un punto di riferimento nel panorama dell'informazione. Un pensiero speciale agli editori e al fondatore Vittorio Feltr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - 25 anni di Libero Quotidiano, Giorgia Meloni: “Grazie per aver contribuito a dare voce a un'Italia libera e spesso controcorrente”

Giorgia Meloni, in videocollegamento con Milano per i 25 anni di attività del quotidiano “Libero”, ha dichiarato che le sembra che il referendum sia stato sulle opposizioni più che sul governo visto che aveva per oggetto l’abrogazione di leggi fatte dalla sinistra. Vai su Facebook

La mia intervista all'evento per i 25 anni di Libero Quotidiano Vai su X

Il quotidiano Libero celebra 25 anni di informazione controcorrente in Italia - La celebrazione dei 25 anni di Libero segna un momento cruciale per la stampa italiana, tra ospiti illustri e un messaggio di pluralismo. Si legge su notizie.it