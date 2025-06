24 ore le mans toyota n 8 leader nella fp2

Nella seconda sessione di prove libere a Le Mans, la Toyota n. 8 si conferma leader con un giro veloce e un finale ad alto rischio, coinvolgendo una GT in un contatto. L’auto giapponese, guidata da Hirakawa, Buemi e Hartley, si distingue in una sfida avvincente, preludio a un weekend che promette emozioni incredibili e battaglie serrate tra le stelle del motorsport. La gara è appena iniziata, e l’adrenalina è alle stelle...

Giro veloce e contatto nel finale con una GT per la Toyota n. 8 di Ryo HirakawaSébastien BuemiBrendon Hartley. L’auto giapponese ha preceduto la Cadillac Hertz Team JOTA n. 12 e la Ferrari n. 83 AF Corse prima di chiudere il turno con qualche difficoltà in seguito ad un’incomprensione poco dopo la curva ‘Karting’ con la Ferrari 296 GT3 n. 57 Kessel Racing. Ryo Hirakawa è stato chiuso da Casper Stevenson, l’incidente tra il prototipo e la LMGT3 è stato inevitabile. AF Corse Ferrari n. 83 ottiene il terzo tempo dopo aver perso nel finale la miglior prestazione assoluta. La vettura privata del costruttore italiano si è inserita in terza piazza alle spalle della Cadillac Hertz Team JOTA n. 🔗 Leggi su Oasport.it