24 Ore Le Mans Porsche in vetta nella FP3 Alle 20.00 l’Hyperpole

Nella terza sessione di prove libere della 24 Ore di Le Mans 2025, Porsche si conferma protagonista, conquistando il giro più veloce e la Hyperpole alle 20:00. Mathieu Jaminet ha regalato un’azione spettacolare, mettendo in discussione le rivali Cadillac, Ferrari e BMW. La sfida tra le supercar è più accesa che mai, promettendo un’edizione ricca di suspense e emozioni fino alla bandiera a scacchi. La corsa è ufficialmente aperta!

Porsche ottiene il giro veloce nella terza sessione di prove libere della 24 Ore Le Mans 2025. Il francese Mathieu Jaminet ha fatto la differenza nella seconda parte della sessione imponendosi nei confronti delle due Cadillac Hertz Team JOTA. La n. 38 e la n. 12 seguono ad oltre 8 decimi dalla vetta, le due V-Series.R si hanno tenuto testa alla Ferrari n. 51 ed alla 499P n. 83 AF Corse. Chiudono la Top10 la BMW n. 20, la Porsche n. 4, la Cadillac Whelen n. 311, la Ferrari n. 50 e la BMW n. 15 al termine di una sessione segnata da una breve red flag per un problema alle barriere alla ‘Chicane Daytona’ e per un’uscita di pista per l’ORECA 07 Gibson LMP2 n. 🔗 Leggi su Oasport.it