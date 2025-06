24 Ore Le Mans Lynn in pole position con Cadillac Ferrari attardata Drudi svetta in GT

La 24 Ore di Le Mans 2025 si accende con un entusiasmo travolgente: Lynn e la Cadillac conquistano la pole position, scrivendo un nuovo capitolo nella storia dell'endurance. La sfida tra innovazione e tradizione si fa sempre più avvincente, promettendo emozioni mozzafiato sulla pista. Con questa prima fila tutta Cadillac, il morale del team è alle stelle, ma la gara è ancora tutta da vivere. Rimanete sintonizzati per scoprire chi conquisterà la vittoria finale.

Prima fila tutta Cadillac Hertz Team JOTA al termine dell’Hyperpole della 24 Ore Le Mans 2025, quarto atto del FIA World Endurance Championship. Alex Lynn non delude le attese ottenendo la pole davanti al compagno di squadra Earl Bamber, le due V-Series.R hanno battuto la Porsche n. 5 di Mathieu Jaminet. Per la prima volta nella storia una Cadillac scatterà dalla prima casella dello schieramento a Le Mans, il marchio americano ottiene la seconda pole nel Mondiale dopo quanto accaduto nelle qualifiche della 6h del Fuji 2024. Porsche e BMW scatteranno rispettivamente in terza e quarta piazza, in pista quest’oggi con Jaminet e Dries Vanthoor. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - 24 Ore Le Mans, Lynn in pole position con Cadillac. Ferrari attardata, Drudi svetta in GT

Cadillac in pole position, delusione Ferrari. L'Aston Martin di Drudi in pole nella LMGT3 davanti a Rovera e Valentino Rossi Come scrive eurosport.it: Prima fila monopolizzata dalla casa americana, il miglior tempo è di Alex Lynn sulla #12.