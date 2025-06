24 Ore Le Mans | Ferrari a caccia del tris contro il resto del mondo

Il countdown è terminato: la 93ª edizione della 24h Le Mans apre le sue porte, promettendo emozioni senza sosta e sfide epiche. Ferrari, determinata a conquistare il terzo trionfo consecutivo sul leggendario Circuit della Sarthe, si prepara a scrivere un’altra pagina di storia nel FIA World Endurance Championship 2025. La battaglia è apertissima: tra piloti d’élite e strategie studiate nei minimi dettagli, il weekend si preannuncia come un vero capolavoro di velocità e tenacia.

