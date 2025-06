24 Ore Le Mans 2025 quanti miglioramenti in 12 mesi Attenzione alle M Hybrid V8!

Dalla storica vittoria del 1999, BMW Motorsport ha intrapreso un percorso di innovazione e rinnovo nelle 24 Ore di Le Mans, culminato con l’introduzione delle potenti M Hybrid V8. In soli 12 mesi, i miglioramenti apportati si sono susseguiti rapidamente, affinando le prestazioni e rafforzando la competitività del team. Con un’evoluzione costante e mirata, BMW mira a scrivere una nuova pagina di gloria nella leggendaria gara, dimostrando che il passato è solo l’inizio di un futuro ancora più brillante.

Dobbiamo tornare al 1999 per trovare il primo ed al momento unico successo di BMW Motorsport nella 24h Le Mans. Yannick DalmasPierluigi MartiniJoachim Winkelhock scrissero una pagina indelebile della storia, 26 anni dopo il marchio bavarese ci riprova con due competitive M Hybrid V8. Dallo scorso giugno ad oggi sono stati molteplici gli aggiornamenti portati da BMW Motorsport, una crescita progressiva che lascia ben sperare in vista della competizione francese. Dries VanthoorKevin MagnussenRaffaele Marciello (n. 15) e Sheldon van der Linde Robin FrijnsRené Rast (n. 20) rappresenteranno il costruttore teutonico come in tutte le prove del Mondiale, per BMW e WRT sarà la seconda apparizione nella classe regina del FIA WEC a Le Mans.