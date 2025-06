24 Ore Le Mans 2025 la seconda volta di Valentino Rossi | Nel 2024 siamo stati sfortunati difficile per ora capire i reali valori in campo

Dopo un debutto emozionante nel 2024, Valentino Rossi si prepara a vivere la sua seconda avventura alla 24 Ore di Le Mans, la gara più prestigiosa del motorsport. La sua determinazione e talento si metteranno nuovamente alla prova al volante della BMW M4 GT3 EVO n. 46 del Team WRT, in una sfida che promette emozioni e sorprese. Riuscirà il “Dottore” a lasciare il segno anche questa volta?

Il 2025 segna la seconda partecipazione alla 24h Le Mans per Valentino Rossi. L’ex centauro si prepara per disputare nuovamente la competizione agonistica a quattro ruote più famosa al mondo, nuovamente in LMGT3 al volante della BMW M4 GT3 EVO n. 46 schierata dal Team WRT. Il ‘Dottore’, reduce dalla pole e dal podio di Imola, si impegnerà come accade regolarmente nel Mondiale con Ahmad Al Harthy e con Kelvin van der Linde, sudafricano che quest’anno ha preso il posto di Maxime Martin come terzo uomo per la più nota delle due BMW di WRT. La leggenda delle due ruote ha lottato con i rivali a lungo lo scorso anno prima di chiudere anticipatamente la corsa contro le barriere all’uscita della chicane Dunlop. 🔗 Leggi su Oasport.it