24 Ore di Le Mans Porsche in vetta nella FP3 Alle 20.00 l’Hyperpole

La sfida si infiamma alla 24 Ore di Le Mans 2025, con Porsche in vetta nella FP3 grazie a un giro eccezionale di Mathieu Jaminet. La corsa verso l’Hyperpole si fa sempre più intensa, mentre le vetture di Cadillac, Ferrari e BMW si contendono il podio. L’adrenalina sale: chi conquisterà la pole position e guadagnerà un vantaggio cruciale in questa storica competizione? La gara è ancora tutta da scrivere.

Porsche ottiene il giro più veloce nella terza sessione di prove libere della 24 Ore di Le Mans 2025. Il francese Mathieu Jaminet ha fatto la differenza nella seconda parte della sessione imponendosi nei confronti delle due Cadillac Hertz Team JOTA. La n. 38 e la n. 12 seguono ad oltre 8 decimi dalla vetta, le due V-Series.R si hanno tenuto testa alla Ferrari n. 51 ed alla 499P n. 83 AF Corse. Chiudono la Top10 la BMW n. 20, la Porsche n. 4, la Cadillac Whelen n. 311, la Ferrari n. 50 e la BMW n. 15 al termine di una sessione segnata da una breve red flag per un problema alle barriere alla 'Chicane Daytona' e per un'uscita di pista per l'ORECA 07 Gibson LMP2 n.