Due anni senza Silvio Berlusconi, un pilastro della nostra storia politica e imprenditoriale, sono passati. Giorgia Meloni ricorda il suo spirito visionario e il suo impegno per un centrodestra unito e una Nazione forte e autorevole, lasciando un’eredità che continua a ispirare le battaglie di libertà e buongoverno. In questo momento di riflessione, rivolgiamo uno sguardo al passato per alimentare il futuro.

ROMA – “Sono passati due anni da quando ci ha lasciati Silvio Berlusconi. Voglio ricordarlo come imprenditore visionario e leader politico che ha creduto in un centrodestra unito e in una Nazione forte e autorevole. Questa sua ereditĂ vive nelle battaglie di libertĂ e di buongoverno che continuiamo a portare avanti”. E’ quanto scrive sui suoi canali social la premier Giorgia Meloni nel secondo anniversario della morte di Silvio Berlusconi, imprenditore e leader di Forza Italia. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - 2 anni senza Berlusconi, Meloni: “Ha creduto in un centrodestra unito e in una Nazione forte e autorevole”

