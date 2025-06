2 anni da morte Berlusconi La Russa | Rompitore di schemi rese grande l’Italia Meloni | Voleva cdx unito per una Nazione forte e autorevole

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, l’Italia ricorda con rispetto e gratitudine un leader che ha lasciato un’impronta indelebile nel nostro panorama politico ed economico. La sua visione, la capacità di rompere gli schemi e il suo impegno per un centrodestra unito hanno contribuito a plasmare una nazione più forte e autorevole. In questo periodo di riflessione, il Paese si interroga su come continuerà a evolversi senza di lui, mantenendo vivo il suo lascito.

A 2 anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, il mondo politico e istituzionale italiano si unisce nel ricordo dell'ex leader di Forza Italia, imprenditore visionario e figura centrale della storia recente del nostro Paese A 2 anni dalla morte di Silvio Berlusconi, il 12 giugno 2023, la fami. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - 2 anni da morte Berlusconi, La Russa: “Rompitore di schemi, rese grande l’Italia”, Meloni: “Voleva cdx unito per una Nazione forte e autorevole”

In questa notizia si parla di: anni - berlusconi - morte - italia

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi festeggiano ben 25 anni insieme (e si amano come il primo giorno) - Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi celebrano 25 anni d'amore, un esempio raro di equilibrio e discrezione nel mondo dello spettacolo.

Sono trascorsi due anni dalla morte di Silvio Berlusconi: era lunedì 12 giugno 2023. Il fondatore di Mediaset, di Forza Italia e storico presidente del Milan, quattro volte presidente del Consiglio, aveva 86 anni. Sul sito del Corriere i commenti e gli approfondime Vai su Facebook

Silvio Berlusconi, due anni fa la morte. Pier Silvio: «Sembra passato molto più tempo da quando non c'è più». Alla messa ci sarà anche Marta Fascina? Vai su X

A due anni dalla morte di Silvio Berlusconi, il ricordo della Brianza (ma non solo); A due anni dalla morte di Berlusconi: il ricordo di un leader che ha segnato l’Italia; Berlusconi, il ricordo dei figli a 2 anni dalla morte: oggi messa nella cappella di Arcore.

A due anni dalla morte di Berlusconi: il ricordo di un leader che ha segnato l’Italia Lo riporta informazione.it: Laureato in Giurisprudenza, inizia la sua professione d’imprenditore nel settore d ...