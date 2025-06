16enne si finge carabiniere a Bologna e viene arrestato come i veri militari hanno sventato la truffa

Un giovane di soli 16 anni ha tentato di ingannare una famiglia a Bologna, fingendosi un carabiniere per estorcere denaro. Ma la sua audace truffa è stata smascherata e il ragazzo è stato arrestato, dimostrando ancora una volta come le forze dell'ordine siano sempre pronte a sventare le trame dei malintenzionati. La vicenda mette in luce l'importanza di rimanere vigili e diffidare da chi si spaccia per qualcuno che non è.

Un sedicenne è stato arrestato a Bologna per tentata truffa: fingeva di essere un Carabiniere per estorcere denaro a una famiglia.

La Polizia ha bloccato il truffatore in flagranza mentre stava per ricevere i gioielli da un anziano che aveva creduto alla sua telefonata in veste di (finto) carabiniere. Vai su Facebook

A 16 anni invece di andare a scuola parte dal Sud, arriva a Bologna e partecipa a una truffa telefonica con la tecnica del finto carabiniere. Arrestato dai CC in flagranza di reato.

Insieme a un altro complice aveva tentato di raggirare un uomo chiedendo una cauzione per evitare il carcere al fi ...