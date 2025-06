? L’Oroscopo dei Piccoli dal 13 al 19 giugno 2025 ? Personalizzato per età da 0 a 10 anni

Scopri il nuovo oroscopo dei piccoli dal 13 al 19 giugno 2025, pensato per accompagnare i genitori di età compresa tra 0 e 10 anni. Tra Luna crescente, Marte in Vergine e Giove in Cancro, questa settimana porta energia, ordine e un tocco di equilibrio fragile. Un momento perfetto per ascoltare, capire e guidare i nostri piccoli con serenità. Ecco cosa riserva il cielo per loro e come affrontare ogni emozione!

Respirare stabilità – Oroscopo dei piccoli dal 13 al 19 giugno 2025.? Il cielo della settimana: Luna Crescente, Marte in Vergine e Giove in Cancro. Dopo la Luna Nuova in Gemelli, il cielo continua a muoversi con delicatezza. Marte entra in Vergine, rendendo bambini e bambine più ordinati, analitici e. puntigliosi! La Luna è nel primo quarto in Bilancia: cerca equilibrio, ma facilmente si sbilancia. E poi c’è Giove, da poco in Cancro, che fa fiorire bisogni di casa, nido, contatto, protezione. È una settimana che parla di radici, ma anche di piccoli rinnovamenti. Consiglio per tutte e tutti i bambini (e per te che li accompagni). 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - ? L’Oroscopo dei Piccoli dal 13 al 19 giugno 2025 ? Personalizzato per età da 0 a 10 anni

