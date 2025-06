? L’Oroscopo dei Piccoli dal 13 al 19 giugno 2025 ? Personalizzato per età da 0 a 10 anni

Scopri l’oroscopo dei piccoli dal 13 al 19 giugno 2025: un’epoca di delicatezza e crescita, con il cielo che invita a respirare stabilità e armonia. La Luna Crescente, Marte in Vergine e Giove in Cancro portano energia, attenzione ai dettagli e bisogno di equilibrio. È il momento perfetto per accompagnare i bambini verso nuove scoperte, mantenendo un clima sereno. Ecco come interpretare le stelle per i più piccini, dai 0 ai 10 anni, per favorire il loro sviluppo e il benessere familiare.

Respirare stabilità – Oroscopo dei piccoli dal 13 al 19 giugno 2025. Il cielo della settimana: Luna Crescente, Marte in Vergine e Giove in Cancro. Dopo la Luna Nuova in Gemelli, il cielo continua a muoversi con delicatezza. Marte entra in Vergine, rendendo bambini e bambine più ordinati, analitici e puntigliosi! La Luna è nel primo quarto in Bilancia: cerca equilibrio, ma facilmente si sbilancia. E poi c'è Giove, da poco in Cancro, che fa fiorire bisogni di casa, nido, contatto, protezione. È una settimana che parla di radici, ma anche di piccoli rinnovamenti. Consiglio per tutte e tutti i bambini (e per te che li accompagni).

