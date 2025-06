Ziliani mette in guardia l’Inter | Mondiale per club? I nerazzurri devono fare i conti con un dettaglio inquietante

Paolo Ziliani mette in guardia l'intero mondo del calcio, evidenziando un dettaglio inquietante che riguarda l'Inter nel Mondiale per Club. Con analisi approfondite e punti poco evidenziati finora, il giornalista sportivo spiega perché questa competizione potrebbe riservare sorprese e rischi inattesi. Le sue parole invitano a riflettere su una realtà spesso trascurata, e ci conducono a capire cosa potrebbe davvero aspettarci nel prestigioso torneo mondiale.

Ziliani, il giornalista sportivo ha parlato del Mondiale per club e ha ricordato alcuni punti importanti, poco sottolineati finora:  le sue dichiarazioni. Paolo Ziliani è tornato ad occuparsi del Mondiale per Club. Il giornalista sportivo ha ricordato alcuni punti importanti che riguardano l' Inter, poco sottolineati finora. LE PAROLE DI ZILIANI – « Infantino aveva parlato di un montepremi che avrebbe superato quello della nuova Champions League, che per la cronaca è stato di 2,467 miliardi. Ebbene, il Mondiale per club distribuirà – il dato è ufficiale – 930 milioni, poco più di un terzo di quello della Champions; molto meno di quanto la FIFA avesse favoleggiato al punto che per evitare il rischio di non avere al via il club di maggiore appeal, il Real Madrid, che di fronte al ridimensionamento del malloppo aveva minacciato di non partecipare se il suo gettone di presenza non fosse stato adeguato al suo blasone (e fosse stato superiore a quello di tutti), Infantino è stato costretto a correre ai ripari, a rivedere in corsa i criteri di ripartizione che ha ridefinito finendo col fare figli e figliastri: infatti al Real Madrid è stato garantito un gettone di presenza di 36 milioni mentre la Juventus, per fare un confronto, dovrà accontentarsi della metà , 18 milioni, e l'Inter qualcosa di più, 23 milioni ».

