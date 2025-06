Zhegrova si allontana dal Napoli | Conte riflette su Neres e lo valuta a destra

Le voci di mercato si intensificano: Zhegrova si allontana dal Napoli, mentre Conte valuta Neres come possibile alternativa sulla corsia destra. La situazione si svela in evoluzione, tra riflessioni e dubbi, aprendo nuovi scenari per il futuro azzurro. Resta aggiornato per scoprire quale sarà la mossa vincente del club nel prossimo capitolo di questa intricata trattativa.

Nelle ultime ore si registra un rallentamento nella trattativa tra il

Il Napoli aveva chiuso per Zhegrova, ma Conte ha fermato l'affare - Edon Zhegrova, esterno di destra del Lille che piace molto al Napoli da diverso tempo, secondo il Corriere dello Sport non vestirà la maglia degli azzurri.

Colpo di scena Napoli, Conte blocca un acquisto praticamente già fatto - Così come accaduto per Jonathan David, anche l’acquisto di Zhegrova molto probabilmente salterà: l’attaccante non è tra i preferiti di Antonio Conte, che avrebbe convinto Manna a stoppare una trattati ...