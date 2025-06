Zero gol? Sono italiano | Ancelotti porta il Brasile al Mondiale e festeggia il compleanno Per lui c’è già una coreografia

In un giorno speciale per Carlo Ancelotti, che festeggia il suo compleanno, il Brasile conquista con entusiasmo la qualificazione al Mondiale 2026 grazie alla determinata vittoria contro il Paraguay. L’allenatore italiano, protagonista di questa rinascita verdeoro, commenta con fiducia un percorso ricco di progressi e successi, culminati in una gioiosa celebrazione che sottolinea come la passione e la dedizione possano davvero fare la differenza. La Seleção si prepara ora a scrivere nuove pagine di storia.

“Sono fiducioso in vista della prossima sfida”, aveva dichiarato Carlo Ancelotti dopo lo 0-0 contro l’Ecuador all’esordio sulla panchina del Brasile. Fiducia ripagata: la nazionale verdeoro vince 1-0 contro il Paraguay grazie a un gol di Vinicius jr e si qualifica aritmeticamente al Mondiale 2026 nel giorno del compleanno del CT italiano, che viene anche omaggiato con una coreografia. “Passi in avanti per la Seleção contro il Paraguay: vittoria e qualificazione ottenuta”, scrive O Globo – noto quotidiano brasiliano – che poi approfondisce lodando la solidità e l’organizzazione tattica della squadra cinque volte campione del Mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Zero gol? Sono italiano”: Ancelotti porta il Brasile al Mondiale e festeggia il compleanno. Per lui c’è già una coreografia

