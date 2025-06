Zebra in fuga negli Usa catturata e trasportata con un elicottero | il video è virale

Una zebra in fuga negli Stati Uniti ha catturato l’attenzione di tutti, diventando virale grazie a un video spettacolare. Dopo giorni di avventure tra le strade di Christiana, la coraggiosa Ed è stata finalmente localizzata, catturata e trasportata via elicottero in salvo. Un episodio che dimostra come l’amore per gli animali possa unire comunità e web in un'epica avventura. La sua storia continua, ricordandoci l’importanza della cura e del rispetto verso ogni creatura.

Dopo essere fuggita dalla casa del suo proprietario a Christiana, in Tennessee, la zebra Ed ha vagato libera per giorni e i suoi avvistamenti per la città sono diventati virali sul web. Dopo oltre una settimana l’animale è stato localizzato, catturato con una rete e trasportato in elicottero fino a un rimorchio per animali. Il video del recupero è stato diffuso dallo sceriffo della contea di Rutherford. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zebra in fuga negli Usa, catturata e trasportata con un elicottero: il video è virale

Se ne parla anche su altri siti

Zebra in fuga negli Usa, catturata e trasportata con un elicottero: il video è virale; In fuga per una settimana, la zebra Ed torna a casa in elicottero; Zebra in fuga recuperata in elicottero: torna a casa dopo una settimana di libertà.

Zebra in fuga recuperata in elicottero: torna a casa dopo una settimana di libertà - Dopo giorni di avvistamenti in diversi luoghi della contea di Rutherford, l’animale è stato infine recuperato sabato da una squadra di soccorso in un campo.