Zaniolo dopo l’audizione con la Procura Federale | Offeso e provocato ma ho reagito nel modo sbagliato

Nicolò Zaniolo, al centro di una spinosa vicenda con l’AS Roma, torna a parlare per chiarire la sua versione dei fatti. Dopo l’audizione con la procura federale, il calciatore si dice offeso e provocato, riconoscendo di aver reagito in modo sbagliato. La sua testimonianza apre un nuovo capitolo di riflessione, sottolineando l’importanza di gestire le emozioni sotto pressione e di mantenere sempre alta la professionalità, anche nelle situazioni più difficili.

Nicolò Zaniolo torna a parlare dopo che l’AS Roma lo ha accusato di aver aggredito fisicamente due giovani giocatori della Primavera giallorossa, di aver urinato all’interno delle loro strutture e di essersi presentato in stato di ebbrezza a Viola Park dopo la semifinale Primavera contro la Fiorentina. Zaniolo nega fermamente di aver commesso atti violenti, ma riconosce di non aver gestito la situazione nel modo più appropriato, soprattutto considerando la sua posizione e la sua esperienza. Il giocatore ha espresso rammarico per l’accaduto, sottolineando il valore dello sport e il ruolo di esempio che i calciatori devono avere nei confronti dei più giovani e manifestando la volontà di imparare da questa esperienza negativa per migliorare in futuro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Zaniolo dopo l’audizione con la Procura Federale: «Offeso e provocato, ma ho reagito nel modo sbagliato»

