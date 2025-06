Zanella Avs a Lollobrigida | Ha scritto la riforma della caccia insieme ai cacciatori Il ministro | Notizie false

Il dibattito sulla riforma della caccia e la tutela della fauna selvatica infiamma il Parlamento, suscitando polemiche e reazioni contrastanti. Dopo l’esclusiva de ilFattoQuotidiano.it sulla bozza, il ministro Lollobrigida si trova al centro delle critiche, con la capogruppo di Avs, Luana Zanella, che ha scritto la sua opinione insieme ai cacciatori. La questione, che coinvolge tutti gli attori del settore, continua a dividere opinioni e a far discutere l’Italia.

Il dibattito sul disegno di legge sulla tutela della fauna selvatica e su l prelievo venatorio è arrivato in Parlamento. Dopo la pubblicazione, in esclusiva, da parte de ilFattoQuotidiano.it, della bozza di riforma, che ha sollevato numerose critiche nei confronti del ministero dell'Agricoltura, il ministro Francesco Lollobrigida è stato chiamato a rispondere, alla Camera, in merito proprio al disegno di legge. La capogruppo di Avs, Luana Zanella, lo ha interrogato nel corso del Question Time, accusandolo di aver " scritto la riforma della caccia insieme ai cacciatori. È un'attività che viene concessa, non è un diritto.