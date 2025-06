Zambonelli nuovo presidente | la Camera di Commercio di Bergamo volta pagina

Con una vittoria al primo colpo e un risultato che sorpassa di misura la soglia dei due terzi, Giovanni Zambonelli diventa il nuovo presidente della Camera di Commercio di Bergamo, segnando così una svolta significativa per l’istituzione. La seduta del 10 giugno, vissuta sotto il segno dell’incertezza, si chiude con una decisione che promette di aprire un nuovo capitolo. La città ora guarda avanti, pronta a scrivere la pagina successiva.

Giovanni Zambonelli è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Bergamo. Un’elezione al primo colpo, con diciotto voti favorevoli, uno in più dei due terzi necessari. Ventiquattro i voti validi, sei schede bianche (quanto le annunciate astensioni di Confindustria e mondo del credito). Una seduta, quella di martedì 10 giugno in Sala Sestini, sul filo di lana, in cui gli auspici, all’avvio, sembravano fragili speranze. Presenti anche la sindaca di Bergamo Elena Carnevali, il presidente della provincia Pasquale Gandolfi, il rettore dell’ Università di Bergamo Sergio Cavalieri e gli assessori di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi e Paolo Franco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it