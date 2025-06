Zalewski sul caso Lewandowski | Noi non abbiamo nessuna voce in capitolo

Zalewski sulla vicenda Lewandowski: noi non abbiamo voce in capitolo. Il giocatore dell'Inter si è espresso in merito alla controversia scoppiata dopo la decisione del ct di privarlo della fascia da capitano, interrompendo un legame di 11 anni. La polemica, che ha scosso lo sport polacco, evidenzia tensioni profonde tra il giocatore e la federazione. Lewandowski ha...

Zalewski, il giocatore dell’Inter si è espresso riguardo la polemica nata dalla decisione del ct di togliere all’attaccante la fascia da capitano dopo 11 anni. Dalla sera di domenica, il tema centrale dello sport polacco è lo scandalo riguardante la revoca della fascia di capitano dalla nazionale di Robert Lewandowski e la successiva rinuncia alla chiamata che ha dato vita a un acceso dissenso con il ct Probierz. L’attaccante ha deciso di lasciare la Nazionale e non tornerà finché non verrà nominato un nuovo allenatore. In un post esplicito, Lewandowski ha annunciato: “ Ho deciso di interrompere la mia carriera con la Polonia finché non ci sarà un cambio di allenatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zalewski sul caso Lewandowski: «Noi non abbiamo nessuna voce in capitolo»

In questa notizia si parla di: lewandowski - zalewski - caso - abbiamo

Lewandowski e il ‘caos Polonia’, parla Zalewski: «Non ci riguarda!» - Il mondo del calcio polacco sta vivendo un vero e proprio terremoto. Con la temporanea assenza di Lewandowski, la squadra si trova a dover ridefinire le proprie certezze e strategie.

Se ne parla anche su altri siti

Polonia e il caos Lewandowski, Zalewski: “Noi nessuna voce in capitolo”; Zielinski capitano della Polonia, Zalewski: Decide il CT, noi non abbiamo voce in capitolo; Polonia, Probierz: Zielinski e Zalewski out? Cose che succedono. E' davvero un peccato che....

Lewandowski e il ‘caos Polonia’, parla Zalewski: «Non ci riguarda!» - Robert Lewandowski ha lasciato, in via temporanea, la Polonia a causa della decisione del CT Michael Probierz di rimuovergli la fascia di capitano per -

Polonia e il caos Lewandowski, Zalewski: “Noi nessuna voce in capitolo” - I media polacchi hanno chiesto a Zalewski di esprimersi dalla polemica nata dalla decisione del ct di togliere a Lewandowski la fascia ...

Zalewski confessa: «Zielinski capitano della Polonia? Decide il club, noi non abbiamo voce in capitolo» - Zalewski commenta la scelta di nominare Zielinski come capitano della Polonia: le sue dichiarazioni Zalewski si è espresso su Zielinski, suo compagno all‘Inter e nella nazionale polacca.