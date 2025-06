Zalewski e il riscatto dalla Roma | l’Inter vicina alla scelta definitiva!

L’Inter si avvicina sempre di più a una decisione cruciale sul futuro di Nicola Zalewski, il talento della Roma arrivato in prestito lo scorso gennaio. Tra dubbi e speranze, i nerazzurri stanno valutando attentamente se esercitare il diritto di riscatto, segno di un interesse concreto che potrebbe rivoluzionare il destino del giovane calciatore. La scelta definitiva si fa sempre più vicina: sarà Zalewski il prossimo grande colpo di mercato?

Continuano le valutazioni sul futuro di Nicola Zalewski a Milano: riscatto sì o riscatto no dalla Roma? L’Inter sembra fortemente indirizzata verso una scelta. VALUTAZIONI – Tra lo scetticismo generale, considerata anche l’insoddisfazione dei tifosi giallorossi per le sue prestazioni, Nicola Zalewski è approdato all’Inter lo scorso gennaio. Il prestito con diritto di riscatto del classe 2002, iniziato durante la finestra invernale di calciomercato, ha piacevolmente sorpreso l’ambiente nerazzurro. Gradualmente inserito nelle rotazioni di Simone Inzaghi, il centrocampista polacco ha saputo farsi spazio tra i big e mostrare il suo potenziale offensivo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zalewski e il riscatto dalla Roma: l’Inter vicina alla scelta definitiva!

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Biasin - L’#Inter eserciterà l’opzione di riscatto per Nikola #Zalewski dalla Roma! A questo punto l’esterno polacco raggiungerà la squadra negli USA per il mondiale per club insieme agli altri nazionali nei prossimi giorni, e farà parte della rosa 25/26. Partecipa alla discussione

Riscatto in stand-by, con il cambio di allenatore sulla panchina della Roma il passaggio di Zalewski all'Inter è in stallo. Il polacco piace a Gasperini. - TuttoMercato10 Partecipa alla discussione

