Zalewski e il caso Lewandowski | Noi non abbiamo nessuna voce in capitolo

Zalewski e il caso Lewandowski sono al centro di un acceso dibattito che ha scosso il panorama sportivo polacco. Mentre il capitano della nazionale si confronta con decisioni delicate e polemiche, noi restiamo spettatori imparziali, consapevoli che nello sport le controversie fanno parte del gioco. Dalla scena internazionale ai retroscena nazionali, il mondo del calcio continua a sorprenderci e a mettere alla prova la passione di tifosi e addetti ai lavori.

Zalewski, il giocatore dell’Inter si è espresso riguardo la polemica nata dalla decisione del ct di togliere all’attaccante la fascia da capitano dopo 11 anni. Dalla sera di domenica, il tema centrale dello sport polacco è lo scandalo riguardante la revoca della fascia di capitano dalla nazionale di Robert Lewandowski e la successiva rinuncia alla chiamata che ha dato vita a un acceso dissenso con il ct Probierz. L’attaccante ha deciso di lasciare la Nazionale e non tornerà finché non verrà nominato un nuovo allenatore. In un post esplicito, Lewandowski ha annunciato: “ Ho deciso di interrompere la mia carriera con la Polonia finché non ci sarà un cambio di allenatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zalewski e il caso Lewandowski: «Noi non abbiamo nessuna voce in capitolo»

In questa notizia si parla di: lewandowski - zalewski - caso - abbiamo

Lewandowski e il ‘caos Polonia’, parla Zalewski: «Non ci riguarda!» - Il mondo del calcio polacco sta vivendo un vero e proprio terremoto. Con la temporanea assenza di Lewandowski, la squadra si trova a dover ridefinire le proprie certezze e strategie.

Ne parlano su altre fonti

Polonia e il caos Lewandowski, Zalewski: “Noi nessuna voce in capitolo”; Zielinski capitano della Polonia, Zalewski: Decide il CT, noi non abbiamo voce in capitolo; Polonia, Probierz: Zielinski e Zalewski out? Cose che succedono. E' davvero un peccato che....

Polonia e il caos Lewandowski, Zalewski: “Noi nessuna voce in capitolo” - I media polacchi hanno chiesto a Zalewski di esprimersi dalla polemica nata dalla decisione del ct di togliere a Lewandowski la fascia ...

Zalewski confessa: «Zielinski capitano della Polonia? Decide il club, noi non abbiamo voce in capitolo» - Zalewski commenta la scelta di nominare Zielinski come capitano della Polonia: le sue dichiarazioni Zalewski si è espresso su Zielinski, suo compagno all‘Inter e nella nazionale polacca.

Zalewski dottor Jekyll e Mister Hyde: decisivo in nazionale, fantasma con la Roma - È diventata la metafora della doppia personalità ed è un po’ quello che sta rappresentando Nicola Zalewski ...