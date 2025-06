Zalewski confessa | Zielinski capitano della Polonia? Decide il club noi non abbiamo voce in capitolo

Zalewski rompe il silenzio sulla nomina di Zielinski a capitano della Polonia, sottolineando l’assenza di voce in capitolo da parte del club. Il centrocampista, suo compagno all’Inter e in nazionale, assume un ruolo di grande responsabilità, mentre Zalewski preferisce concentrarsi sul campo piuttosto che sulle decisioni esterne. Le sue parole rivelano una prospettiva sincera e distaccata, mettendo in luce le dinamiche interne del calcio polacco. La vicenda continua a suscitare interesse tra tifosi e addetti ai lavori.

Zalewski commenta la scelta di nominare Zielinski come capitano della Polonia: le sue dichiarazioni. Zalewski si è espresso su Zielinski, suo compagno all ‘Inter e nella nazionale polacca. Le dichiarazioni del polacco sul centrocampista, da poco divenuto capitano della Polonia. LE PAROLE – «Veniamo qui solo per giocare e concentrarci sulle partite. Tutto qui. Questo ha detto la Federcalcio polacca e questo è stato. L’allenatore ha deciso, come ha detto lui stesso. L’allenatore decide in queste questioni e noi non abbiamo voce in capitolo. Noi giochiamo a calcio». Le condizioni di Zielinski saranno da valutare nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zalewski confessa: «Zielinski capitano della Polonia? Decide il club, noi non abbiamo voce in capitolo»

