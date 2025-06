Yuasa Battery Grottazzolina | attesa per il roster e un tifoso speciale dal Canada

I tifosi della Yuasa Battery Grottazzolina sono in trepidante attesa di scoprire gli ultimi pezzi del puzzle per la prossima stagione, con un ospite speciale dal Canada che aggiunge ulteriore emozione. Le scelte sono ormai fatte, manca solo l’annuncio ufficiale per completare il roster, già arricchito da nomi di rilievo come Giulio Magalini. La suspense cresce: il futuro della squadra si veste di grandi aspettative e sorprese.

Sono giorni di attesa per i tifosi della Yuasa Battery Grottazzolina che attendono l’ufficialità in merito al completamento del roster della prossima stagione. Mancano sostanzialmente tre o quattro nomi da rendere pubblici, le scelte sono già state fatte in attesa delle comunicazioni ufficiali, che si andranno ad aggiungere alle tre ufficialità già comunicate. Siamo partiti dallo schiacciatore Giulio Magalini proveniente da Trento per poi proseguire con il nazionale bulgaro Iliya Petkov al centro fino all’esperto palleggiatore Marco Falaschi. E proprio all’ex regista di Padova è legata una storia molto particolare e curiosa che ha portato alla Yuasa Battery Grottazzolina un tifoso in più, un ragazzo filippino grande appassionato di volley che vive in Canada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery Grottazzolina: attesa per il roster e un tifoso speciale dal Canada

In questa notizia si parla di: attesa - yuasa - battery - grottazzolina

Yuasa Battery Grottazzolina: attesa per i nuovi volti della Superlega 2025-26 - Scopri le ultime novità sulla squadra Yuasa Battery Grottazzolina, pronta a stupire nella Superlega 2025-26 con le nuove nomine e conferme importanti.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Yuasa Battery Grottazzolina: attesa per i nuovi volti della Superlega 2025-26; Superlega, Yuasa Battery Grottazzolina - Sir Susa Vim Perugia: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta; Yuasa Battery, contro Piacenza puoi chiudere i conti.

Yuasa Battery Grottazzolina: attesa per il roster e un tifoso speciale dal Canada - La Yuasa Battery Grottazzolina attende l'ufficialità del roster mentre un tifoso canadese si unisce grazie a Marco Falaschi.

Yuasa Battery Grottazzolina: attesa per i nuovi volti della Superlega 2025-26 - Annunci imminenti per i nuovi giocatori della Yuasa Battery Grottazzolina nella Superlega 2025-