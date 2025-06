YouTube e la maturità | quando la Gen Z studia con i creator

YouTube si conferma protagonista tra gli studenti della Generazione Z, diventando un vero e proprio alleato nella preparazione alla Maturità. Con quasi il 77% che sfrutta video e canali per approfondire le materie e l’82% per scoprire argomenti extra, il mondo digitale si trasforma in una scuola parallela. La piattaforma, più di ogni altra, stimola curiosità e coinvolgimento, rivoluzionando il modo di studiare e affrontare l’esame di Stato.

Un’indagine conferma che YouTube è diventato un pilastro nella preparazione all’esame di Stato: quasi due studenti su tre lo usano o lo useranno per studiare, il 77% lo impiega per approfondire le materie scolastiche e l’82% per esplorare temi extra-programma. Matematica,. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - YouTube e la maturità: quando la Gen Z studia con i creator

