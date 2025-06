Yoga Day Roma 2025

Yogaday Roma 2025 promette di essere un’esperienza indimenticabile, un’occasione per riscoprire l’equilibrio interiore e rafforzare il legame con la natura. Dalle 18 allo Stadio della Farnesina, con Hifas da Terra come main sponsor, il pomeriggio sarà dedicato a sessioni di yoga, meditazione e workshop che coinvolgeranno corpo e mente. Un evento imperdibile per tutti coloro che desiderano abbracciare il benessere in maniera autentica e condivisa.

Roma celebra la Giornata Internazionale dello Yoga il 21 giugno. Appuntamento dalle ore 18, con Hifas da Terra - main sponsor dell'evento - allo Stadio della Farnesina. Sarà un pomeriggio dedicato al benessere, alla consapevolezza e all'armonia con se stessi e con l'ambiente: tra sessioni di.

