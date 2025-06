Yakuza 0 Recensione Switch 2 la porta d’ingresso definitiva ad un’esperienza fuori di testa

un umorismo tagliente e personaggi indimenticabili. La versione Switch 2 di Yakuza 0 apre le porte a un'esperienza fuori di testa, capace di coinvolgere anche i neofiti, grazie a un gameplay fluido e una narrazione avvincente che si distingue per intensità e profondità. Preparati a immergerti in un mondo crudo e affascinante: questa è la porta d’ingresso definitiva verso l’universo Yakuza.

Ryu Ga Gotoku Studio ce l'ha fatta di nuovo con Yakuza 0 Recensione Switch 2, confezionando un capitolo che ci ha conquistato persino più della versione originale, e per diverse ragioni tutte validissime. Non che ci fosse davvero da faticare: basta l'incipit nudo e crudo, con la sua sequenza d'apertura sorprendente, per capire che Yakuza 0 è una miscela lussuosa e cupa, violenta ma sincera; carica di atmosfere adulte, eppure punteggiata da situazioni assurde, momenti ridicoli e una sincerità di fondo che riesce a disarmare. È un equilibrio instabile ma affascinante, che definisce l'anima dell'intera serie.

