Xiaomi al lavoro sul rinnovamento dell’app Galleria e su novità per l’editing

Xiaomi si prepara a rivoluzionare l’esperienza di gestione e modifica delle foto con un rinnovamento dell’app Galleria. Novità nell’interfaccia e strumenti di editing più avanzati promettono di semplificare e migliorare il modo in cui gli utenti interagiscono con le proprie immagini. I test sui modelli coinvolti sono già in corso, preludio a una futura release che potrebbe ridefinire il settore della fotografia su smartphone Xiaomi. Restate sintonizzati per tutte le novità!

