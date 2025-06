X Factor 2025 | chi è stato scartato dalla giuria e chi ha detto no nonostante le cifre? Svelati i provini

Nel mondo di X Factor 2025, il dietro le quinte dei provini svela sorprese e bocciature inattese, tra cui quella di talenti che avevano tutte le carte in regola per convincere. Mentre Francesco Gabbani entra nella giuria, altri candidati di grande spessore sono stati definitivamente eliminati, ignorando cifre e feedback positivi. La partenza di Manuel Agnelli segna l'inizio di un nuovo capitolo: chi prenderà il suo posto e quali sorprese ci riserverà questa stagione?

Francesco Gabbani entra nella giuria di X Factor, ma non era l'unico in lizza: il dietro le quinte dei provini rivela bocciature eccellenti e un no rumoroso. Chi pensava che la giuria di X Factor sarebbe rimasta intatta dopo il boom della scorsa stagione, ha dovuto presto ricredersi. Con l'uscita di scena di Manuel Agnelli, ufficializzata settimane fa da Sky dopo mesi di gossip (e presunti attriti con Achille Lauro), si è aperta la caccia al sostituto perfetto. E a quanto pare, dietro la scelta di Francesco Gabbani - ormai certa - si nasconde una vera e propria gara tra big della musica italiana.