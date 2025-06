WWE | Roman Reigns come Brock Lesnar? Ecco cosa sta succedendo secondo i report

Roman Reigns sta vivendo un nuovo capitolo della sua carriera, simile a quello di Brock Lesnar. Dopo un lungo silenzio e pochi incontri nel 2025, la WWE sembra averlo ormai relegato a una “special attraction”, aumentando il suo fascino e la sua esclusività. Questa scelta strategica potrebbe rivoluzionare le dinamiche del roster e rilanciare la sua figura come vero e proprio fenomeno da backstage. La domanda ora è: quando tornerà sul ring per sorprendere ancora?

Roman Reigns non è più apparso all’interno dei programmi della WWE da aprile e, finora, ha lottato solo in tre match nel 2025. A seconda di quando farà il suo ritorno, potrebbe disputare meno incontri rispetto al 2024, anno in cui ha combattuto appena sei volte. WrestlingNews.co ha recentemente pubblicato su Instagram che, alla luce di questi numeri, Roman Reigns è ormai considerato ufficialmente una “ special attraction ” dalla WWE, allo stesso livello di Brock Lesnar. Anche Lesnar, infatti, in passato seguiva un calendario simile. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wrestling News – WWE, AEW (@wrestlingnewsco) Molti fan speravano in un ritorno di Reigns a Money in the Bank, magari per impedire a Seth Rollins di conquistare la valigetta, ma così non è stato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns come Brock Lesnar? Ecco cosa sta succedendo secondo i report

