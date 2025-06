WWE | Possibile collocazione per il Draft si vuole dare uno scossone con la nuova stagione tv

La WWE sta pensando di rivoluzionare uno dei momenti più attesi dell’anno, il Draft, spostandolo dalla primavera all’autunno per dare un nuovo slancio alla stagione TV. Secondo BodySlam.net, i dirigenti potrebbero farlo dopo SummerSlam, nel tentativo di creare maggiore suspense e coinvolgimento. Questa mossa potrebbe trasformare radicalmente le dinamiche della federazione, rendendo il Draft un evento ancora più sorprendente e strategico. La proposta in esame prevede quindi...

La WWE potrebbe rivoluzionare uno dei suoi appuntamenti annuali più attesi, spostando il Draft 2025 dal tradizionale periodo primaverile a una nuova finestra temporale autunnale. Secondo un rapporto di BodySlam.net firmato da Cory Hays e Viper, i dirigenti della federazione stanno valutando di posticipare l’evento fino a settembre. Il nuovo calendario: Draft dopo SummerSlam. La proposta in esame prevederebbe lo svolgimento del Draft subito dopo SummerSlam, in programma per il 2-3 agosto. Questa tempistica permetterebbe di allineare il rimescolamento dei roster con le prime puntate stagionali di RAW e SmackDown di settembre, creando un nuovo inizio per la programmazione autunnale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net