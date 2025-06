WWE | Mariah May svela il suo nuovo nome annunciata la firma del contratto NXT

L'attesa è finita: Mariah May, ex campionessa mondiale AEW, ha svelato il suo nuovo nome in WWE NXT, diventando ufficialmente Blake Monroe. Il suo debutto, accompagnato da una vignette dallo stile anni 2000, segna un nuovo entusiasmante capitolo nella sua carriera. Con questa trasformazione, la superstar promette di conquistare i palcoscenici di NXT con il suo carisma e talento. La sua avventura continua...

La ex campionessa mondiale AEW ha ufficialmente rivelato la sua nuova identità nella WWE, accompagnata da una vignette che ricorda i classici anni 2000. Il glamour di Blake Monroe debutta ad NXT. Mariah May ha finalmente svelato il suo nuovo nome per la carriera in WWE NXT. Dopo il debutto avvenuto nell’episodio del 3 giugno, l’ex campionessa AEW Women’s World è stata ufficialmente ridenominata Blake Monroe, secondo quanto anticipato qualche ora prima dell’episodio da Fightful Select e poi confermato dallo show. La rivelazione televisiva è arrivata attraverso una clip in cui si vedeva l’ex AEW mentre guardava un servizio televisivo sul suo debutto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Mariah May svela il suo nuovo nome, annunciata la firma del contratto NXT

