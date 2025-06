WWE | Gli High Ryze sconfiggono D’Angelo & Crusifino in un finale controverso

Nell’ultimo episodio di NXT, il pubblico ha assistito a un incontro ricco di colpi di scena e tensioni tra alleanze e rivalità. Gli High Ryze, composto da Tyson DuPont e Tyriek Igwe, hanno dimostrato tutta la loro determinazione, sconfiggendo D’Angelo e Crusifino in un finale controverso che lascia aperti molti interrogativi sulla loro futura collaborazione. Un match che ha lasciato il segno e che promette altri emozionanti sviluppi nel mondo WWE.

Nell’ultimo episodio di NXT, il pubblico ha assistito a un Tag Team Match ricco di colpi di scena e tensioni interne. “The Don of NXT”, Tony D’Angelo e Luca Crusifino contrapposti al dinamico duo The High Ryze, formato da Tyson DuPont e Tyriek Igwe, hanno offerto un match con un mix esplosivo di azione, fisicità e una possibile incrinatura nell’alleanza tra D’Angelo e Crusifino. Il match si apre con Tyriek Igwe e Luca Crusifino che si affrontano in un primo lock-up, ma poco dopo è Tyson DuPont a entrare sul ring. Crusifino passa il testimone a Tony D’Angelo, che colpisce DuPont con un Forearm deciso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Gli High Ryze sconfiggono D’Angelo & Crusifino in un finale controverso

WWE: Tradimento a Battleground, D’Angelo chiude le porte a Crusifino - Nel clamoroso incontro di NXT del 27 maggio, le tensioni tra Tony D’Angelo e Luca Crusifino hanno raggiunto un punto di rottura.

LUCA CRUSIFINO BIO - As The Consigliere of The Family, Crusifino is Tony D'Angelo's fixer and handles all of his business, making The Don's stranglehold on NXT that much greater.

Stacks Lorenzo Pins Tony D'Angelo At WWE NXT Battleground After Luca Crusifino Returns - D'Angelo stomped on Lorenzo's back and hit a big Spinebuster, but was distracted by Luca Crusifino appearing at ringside.