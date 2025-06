WWE | Dalla gloria alla rissa Ethan Page salva il titolo ma finisce nel caos

Un'epica serata di WWE NXT ha infiammato il pubblico, con Ethan Page che respinge con grinta l'assalto di "Super" Sean Legacy, difendendo il suo titolo. Ma la battaglia si trasforma presto in un caos coinvolgente, lasciando tutti con il fiato sospeso. La passione e l'adrenalina sono state le vere protagoniste, dimostrando ancora una volta che nel wrestling, la gloria può sfumare in un secondo... e il vero spettacolo comincia quando meno te lo aspetti.

Il pubblico di NXT era elettrizzato la scorsa notte per l’attesissima difesa titolata di Ethan Page contro “ Super” Sean Legacy. ETHAN PAGE KICKING OFF THE SHOW #WWENXT pic.twitter.comW3mQzyp9bR — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) June 11, 2025 HERE COMES SEAN LEGACY! #WWENXT pic.twitter.compvbr1mad1c — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) June 11, 2025 Il match si apre con un classico clinch tra i due contendenti. Ethan Page prende il controllo iniziale con una poderosa Shoulder Tackle, ma Sean Legacy risponde prontamente con una Hurricanrana che sorprende il campione. Page cerca di rallentare il ritmo con una Headlock ben serrata, ma Legacy reagisce con un Dropkick preciso alla gamba dell’avversario, facendolo rotolare fuori dal ring con un secondo Dropkick. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net