WWE | American Gladiators il reboot di Prime Video con The Miz e altri volti del wrestling

Amazon Prime si prepara a riportare in auge l’iconico American Gladiators, con un reboot che promette di catturare l’attenzione degli appassionati di sport e intrattenimento. Tra le novità più entusiasmanti, la partecipazione di stelle del wrestling come The Miz e Rick Boogs, pronti a dare spettacolo anche fuori dal ring. Un mix esplosivo di energia e competizione che saprà coinvolgere il pubblico su più livelli, dando nuova vita a un classico intramontabile.

Amazon Prime si prepara a rilanciare in grande stile l’iconico American Gladiators, e le ultime novità rivelano la partecipazione di alcune vere e proprie stelle del mondo del wrestling. Secondo un recente report di Fightful Select, diversi ex wrestler della WWE e della TNA si uniranno al cast dello show, con Mike “The Miz” Mizanin già confermato come conduttore. Eric Bugenhagen, conosciuto dai fan della WWE come Rick Boogs, passerà dal ring all’arena dei gladiatori. Dopo essersi allontanato dal pro wrestling, Bugenhagen resta nel mondo dell’intrattenimento con un ruolo nel reboot della serie: “Bugenhagen è attualmente previsto per la nuova versione di American Gladiators, e non sarà l’unico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: American Gladiators, il reboot di Prime Video con The Miz e altri volti del wrestling

