Wu Ming 1 presenta ' Gli uomini pesce' in un incontro promosso dalla biblioteca popolare Giardino

Wu Ming 1 presenta "Gli uomini pesce" in un coinvolgente incontro promosso dalla Biblioteca Popolare Giardino. Questo romanzo, tra i più discussi del momento e già giunto alla quarta ristampa, ha portato alla ribalta un territorio affascinante e misterioso: il basso ferrarese e il Delta del Po. Un’occasione unica per scoprire o riscoprire le radici di un angolo di Italia ricco di storie incredibili e segreti nascosti. Non mancate!

Giovedì 29 maggio, ore 19.00 Biblioteca Planettiana Jesi La Libreria Indipendente SABOT presenta "Gli uomini pesce" alla presenza dell'autore Wu Ming 1, presso il cortile di Palazzo della Signoria. Ingresso libero. Partecipa alla discussione

FABRIANO - Wu Ming 1 presenta “Gli Uomini Pesce” a Fabriano Sabato 31 maggio 2025, la Biblioteca Multimediale “Romualdo Sassi” di Fabriano ospiterà uno degli autori più originali e militanti della narrativa italiana contemporanea: Wu Ming 1 sarà in città Partecipa alla discussione

’Gli uomini pesce’,. Wu Ming 1 presenta l’ultimo romanzo - Oggi alle 17,30 lo scrittore Wu Ming 1 presenterà il suo libro ’Gli uomini pesce’, pubblicato di recente per le...

