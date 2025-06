WTA Queens 2025 avanzano Navarro e Keys Fuori Muchova

Il WTA Queens 2025 si infiamma con emozioni intense e sorprese sorprendenti: Navarro e Keys avanzano, mentre Muchova saluta il torneo. La sfida tra le big si fa sempre piĂą avvincente, e le protagoniste sono pronte a scrivere nuove pagine di questo entusiasmante percorso. Emma Navarro, dopo un match da cardiopalma, dimostra di saper reagire ai momenti difficili. E ora, l'avventura continua...

Il torneo WTA del Queens torna in campo per disputare i primi quattro incontri degli ottavi di finale. Torna alla vittoria, dopo aver rischiato grosso, Emma Navarro. Avanza anche l’altra americana Madison Keys. Esce invece la ceca Karolina Muchova, testa di serie numero 6. Prova a scuotersi dal suo momento negativo Emma Navarro. La giocatrice statunitense, testa di serie numero tre del torneo, riesce a superare, al termine di una maratona che sfiora le tre ore di durata, Beatriz Haddad Maia. L’americana s’impone con il punteggio di 1-6 7-6(4) 6-3 dopo aver annullato un match point sul 5-4 a favore della sua avversaria nel secondo set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Queens 2025, avanzano Navarro e Keys. Fuori Muchova

