wow chiude 14 anni di successi svaniti

Dopo quattordici anni di passione e cultura, la Fondazione Franco Fossati si prepara a lasciare il cuore di Milano: WOW Spazio Fumetto chiude i battenti, scatenando l’indignazione dei cittadini. Una decisione che suscita forte protesta e interrogativi sul futuro della nona arte in città. La sfida ora è trovare nuove strade per tutelare e valorizzare questo patrimonio culturale unico, perché il fumetto merita di continuare a vivere e a ispirare.

Milano - La Fondazione Franco Fossati dovrà lasciare WOW Spazio Fumetto entro il 15 giugno nonostante la transazione del debito, e ora scoppia la protesta cittadina. Dopo quattordici anni di intensa attività culturale, la Fondazione Franco Fossati è costretta a salutare WOW Spazio Fumetto, il celebre museo milanese dedicato alla nona arte. Il Comune ha imposto lo sgombero dello spazio in viale Campania entro il 15 giugno, negando l’accesso alla proroga nonostante la trattativa per sanare un debito compreso tra 180?e?200?mila?€, e vanificando così la partecipazione al nuovo bando comunale. Inaugurato nel 2011, WOW si è affermato fin da subito come fulcro della cultura pop italiana, ospitando oltre 200 mostre, eventi, attività didattiche, laboratori e incontri con autori, vangelo per appassionati, scolaresche e famiglie. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv