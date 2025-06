Working Holiday Visa Australia | un' opportunità per crescere

Offrono esperienze uniche e stimolanti, aprendo le porte a nuove culture e competenze. Tra queste, il Working Holiday Visa in Australia si distingue come un’opportunità straordinaria per i giovani italiani desiderosi di crescita personale e professionale. Questa esperienza consente non solo di migliorare le proprie capacità linguistiche, ma anche di sviluppare autonomia e adattabilità. Scopriamo insieme come questa avventura possa diventare il trampolino di lancio verso un futuro ricco di successi.

Il Working Holiday Visa australiano è un visto che permette ai giovani tra i 18 e i 35 anni di lavorare e viaggiare in Australia per un periodo massimo di 12 mesi. È pensato per chi vuole esplorare il paese finanziandosi attraverso lavori temporanei. In questo arti Partecipa alla discussione

Hai voglia di restare un altro anno in Australia? Il Secondo Working Holiday Visa ti dà questa possibilità! Ti basta completare almeno 88 giorni di lavoro specifico in aree regionali, come farm, hospitality o costruzioni. Un’occasione perfetta per continuare la tua Partecipa alla discussione

