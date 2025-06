Wonder Woman | Si lavora sulla sceneggiatura del reboot

James Gunn ha condiviso alcuni dettagli entusiasmanti sul ruolo di Wonder Woman nel nuovo DC Universe, confermando che il personaggio avrà un ruolo di primo piano nel reboot. Con la sceneggiatura in fase avanzata e grandi aspettative, il regista ha promesso una versione rivisitata e fresca della celebre amazzone, pronta a conquistare nuove generazioni di fan. La futura incarnazione di Wonder Woman promette di essere epica e innovativa, segnando un nuovo capitolo nel mondo DC.

Nel nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran un posto speciale sarà ovviamente dedicato a Wonder Woman, ed una nuova conferma è arrivata proprio in queste ore. Impegnato, tra le altre cose, con la campagna promozionale del suo nuovo film " Superman ", il regista (e co-CEO di DC Studios) James Gunn ha voluto offrire alcuni aggiornamenti riguardo il futuro di Wonder Woman nel suo nuovo DC Universe. In particolare, Gunn ha riferito a Entertainment Weekly ( via Deadline ) che al momento si lavora attivamente sulla sceneggiatura del reboot. " Stiamo lavorando a Wonder Woman. Wonder Woman è in fase di scrittura proprio ora.

