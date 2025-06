Wonder Woman – James Gunn conferma che un film è | In fase di scrittura proprio ora

Il mondo di Wonder Woman si prepara a una nuova epoca di avventure! Durante una conferenza finanziaria di maggio 2025, i vertici di Warner Bros. Discovery hanno annunciato un entusiasmante progetto: un nuovo film dedicato alla celebre eroina, attualmente in fase di scrittura sotto la guida di James Gunn. Con i pilastri di Superman, Batman, Supergirl e Wonder Woman al centro del futuro DC Universe, il prossimo capitolo promette emozioni e innovazione. L'attesa cresce, e presto scopriremo cosa ci riserverà questa nuova avventura.

Durante una conference call di maggio 2025 sui risultati finanziari, David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery, ha acceso i riflettori su quattro pilastri del nuovo DC Universe: Superman, Batman, Supergirl e Wonder Woman. Questi personaggi, come spiegato da James Gunn e Peter Safran, co-direttori dei DC Studios, saranno centrali per i futuri sviluppi cinematografici e televisivi. Mentre il film su Superman, con David Corenswet, è atteso per l'11 luglio 2025 e "Supergirl: Woman of Tomorrow" (con Milly Alcock) per giugno 2026, si attendevano notizie su Wonder Woman. Ora, in una nuova intervista esclusiva con Entertainment Weekly, James Gunn ha confermato ufficialmente che un film su Wonder Woman è in fase di sviluppo.

Mister Movie | Warner Bros. & DCU: Superman, Batman, Wonder Woman, Supergirl – I 4 Pilastri del Futuro Annunciati - Durante la recente earnings call, David Zaslav di Warner Bros. ha svelato i quattro pilastri del futuro del DCU: Superman, Batman, Wonder Woman e Supergirl.

«Lo stanno scrivendo proprio ora». Il riferimento è al film della Wonder Woman del DCU, che James Gunn svela nel lungo articolo che accompagna queste nuove immagini dal suo SUPERMAN. Su IG (https://instagram.com/p/DKv5jijoGbz/) il post completo! # Partecipa alla discussione

[BREAKING] James Gunn annuncia ufficialmente il nuovo film di Wonder Woman per il DC Universe! Partecipa alla discussione

