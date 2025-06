Wonder Woman i fan vogliono Melissa Barrera come nuova Diana Prince del DCU | la sua reazione

I fan di Wonder Woman sono in fermento, desiderosi di vedere Melissa Barrera nei panni di Diana Prince. Dopo aver conquistato il pubblico con i suoi ruoli nei film di Scream, l'attrice ha risposto con entusiasmo alle speranze dei sostenitori, lasciando intuire che potrebbe essere la scelta perfetta per il futuro dell'eroina. La domanda ora è: sarà davvero lei la nuova volto di Wonder Woman nel prossimo capitolo del DC Universe?

L'attrice, vista negli ultimi film del franchise di Scream, ha reagito a tutti quei fan che la vedrebbero bene per il dopo Gal Gadot Fino ad oggi, i fan di Wonder Woman si sono chiesti cosa avessero in serbo i co-direttori dei DC Studios James Gunn e Peter Safran per l'iconico personaggio fin dal primo annuncio dello slate "Gods and Monsters". Dopo la conferma dello stesso Gunn che il nuovo film standalone su Wonder Woman è in fase di scrittura, è partito come era lecito aspettarsi il toto-casting dei fan per il ruolo principale, che nel DCEU è stato ricoperto da Gal Gadot. Gunn non ha menzionato chi si occuperà della sceneggiatura, ma si ipotizza che possa essere lui stesso a scrivere il progetto, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Wonder Woman, i fan vogliono Melissa Barrera come nuova Diana Prince del DCU: la sua reazione

In questa notizia si parla di: wonder - woman - vogliono - melissa

Mister Movie | Warner Bros. & DCU: Superman, Batman, Wonder Woman, Supergirl – I 4 Pilastri del Futuro Annunciati - Durante la recente earnings call, David Zaslav di Warner Bros. ha svelato i quattro pilastri del futuro del DCU: Superman, Batman, Wonder Woman e Supergirl.

Approfondimenti da altre fonti

Wonder Woman, i fan vogliono Melissa Barrera come nuova Diana Prince del DCU: la sua reazione.

Wonder Woman, i fan vogliono Melissa Barrera come nuova Diana Prince del DCU: la sua reazione - direttori dei DC Studios James Gunn e Peter Safran per l'iconico personaggio fin dal primo annuncio dello slate "Gods an ...