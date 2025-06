WINDTRE rilancia il 5G gratuito per i clienti prepagati | attivazione fino al 4 luglio

Se sei un cliente prepagato WINDTRE e desideri vivere l’esperienza della rete 5G senza spendere un centesimo, questa è l’opportunità che fa per te. Fino al 4 luglio, nei WINDTRE Store, puoi attivare gratuitamente il 5G senza cambiare offerta o sostenere costi aggiuntivi. Non perdere questa occasione di restare connesso alla massima velocità: affrettati e approfitta dell’iniziativa esclusiva!

Nei WINDTRE Store, attivazione gratuita del 5G fino al 4 luglio per i clienti prepagati, senza costi e senza cambiare offerta.

