Scoperto il segreto per trasformare i comuni italiani in vere e proprie smart city: il nuovo “Wind Tre Executive Education Program”. Frutto di una collaborazione con SDA Bocconi e Aused, questa iniziativa rivoluzionaria offre formazione di alto livello ai professionisti della pubblica amministrazione senza costi aggiuntivi per i Comuni. A Stefania Matrone, direttrice Business Change Office e ambasciatrice del progetto, abbiamo chiesto come questa svolta digitale possa cambiare il volto delle città italiane.

Un progetto di Smart city che passa dalla formazione di alto livello per personale della pubblica amministrazione a costo zero per i Comuni. Si chiama “Wind Tre Executive Education program“, l’azienda l’ha organizzato con SDA Bocconi e Aused, l’associazione che riunisce gli utilizzatori di sistemi e tecnologie dell’informazione. A Stefania Matrone – direttrice Business Change Office e Ambassador dell’obiettivo Smart City di Wind Tre – abbiamo chiesto di raccontarci l’Italia che cambia. Perché un’iniziativa per manager pubblici? "Ci relazioniamo a tanti amministratori, sindaci e assessori, molto interessati alla digitalizzazione, ma ci siamo accorti che c’è gap di competenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Wind Tre, accademia d’innovazione: "Una svolta digitale per i Comuni"

