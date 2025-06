WhatsApp sperimenta i riassunti dei messaggi delle chat tramite AI

WhatsApp rivoluziona il modo di gestire le conversazioni introducendo i riassunti automatizzati tramite intelligenza artificiale. Alcuni utenti beta possono già beneficiare di questa innovazione, ricevendo riepiloghi dei messaggi non letti in modo rapido e intuitivo. Un passo avanti verso un’esperienza più smart e personalizzata, che promette di semplificare la comunicazione quotidiana. Scopri come questa funzione potrebbe cambiare il tuo modo di usare WhatsApp, rendendo le chat più efficienti e meno stressanti.

Alcuni utenti del canale Beta possono usufruire dei riepiloghi automatici dei messaggi non letti in WhatsApp

