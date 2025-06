Wembanyama dall’Nba al… tempio buddista La star si fa monaco

Victor Wembanyama, la stella emergente della NBA, ha sorpreso tutti con una scelta inaspettata: abbandonare il mondo del basket per entrare in un monastero buddista. Dopo aver conquistato i cuori degli appassionati con il suo talento, ora si dedica alla ricerca spirituale, lasciando dietro di sé un vortice di curiosità e ammirazione. Ma cosa lo ha portato a questa svolta radicale? Scopriamolo insieme.

Victor Wembanyama si fa monaco. Il cestista francese, stella della Nba con i San Antonio Spurs ed eletto 'rookie dell'anno' la scorsa stagione, ha deciso di ritirarsi in un monastero buddista dopo un viaggio in Cina. La clamorosa decisione del giocatore sta scuotendo gli Stati Uniti e non solo.

