Wembanyama dall’Nba al… tempio buddista La star si fa monaco

Victor Wembanyama, superstar della NBA e noto per la sua straordinaria carriera, sorprende ancora una volta. Dopo un viaggio in Cina, il giovane campione francese ha scelto di abbracciare la spiritualità , entrando in un monastero buddista. Una decisione che ha lasciato tutti senza parole, scuotendo fan e addetti ai lavori. La sua strada si trasforma da campo da gioco a percorso di introspezione e pace interiore, dimostrando che anche le stelle più brillanti possono cercare serenità .

(Adnkronos) – Victor Wembanyama si fa. monaco. Il cestista francese, stella della Nba con i San Antonio Spurs ed eletto 'rookie dell'anno' la scorsa stagione, ha deciso di ritirarsi in un monastero buddista dopo un viaggio in Cina. La clamorosa decisione del giocatore sta scuotendo gli Stati Uniti e non solo, con le foto che ritraggono 'Wemby' con saio e testa rasata che stanno facendo il giro del web. Il 21enne, uno degli astri nascenti del bastet mondiale e uomo copertina del campionato americano, ha deciso di fermarsi per almeno 10 giorni in un monastero buddista nella provincia di Henan, in Cina, dopo che lo scorso febbraio era stato colpito da una trombosi venosa alla spalla che ne aveva compromesso la stagione.

