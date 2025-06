' Welfare che impresa!' al via la nona edizione

Al via la nona edizione di "Welfare che impresa!", un'iniziativa che promuove idee innovative e a impatto sociale. Promossa da Fondazione Italiana Accenture ETS e partner di eccellenza come Intesa Sanpaolo, Snam e Conad, questa call mira a sostenere progetti emergenti con potenzialità di trasformare la società . Se hai un'idea meritevole e futuribile, questa è la tua occasione per farla crescere e fare la differenza nel mondo.

Milano, 11 giu. (askanews) - Un piano per dare concretezza a idee meritevoli e futuribili. Torna per la nona edizione 'welfare che impresa!', iniziativa orientata al capacity building e al sostegno dei progetti a impatto sociale in fase di avvio o di crescita, guidato da Fondazione Italiana Accenture ETS e co-promosso da Intesa Sanpaolo, Fondazione Snam ETS e Fondazione Conad ETS. Il bando vuole mettersi al fianco delle nuove imprese, supportandole nel loro sviluppo e valorizzandone il carattere innovativo e strategico. Simona Torre, Direttore Generale di Fondazione Italiana Accenture, ha dichiarato: "Il 2025 ha visto la nona edizione di "Welfare che impresa", un programma partito nel 2016 e che nel corso di questi anni ha mantenuto la sua identitĂ pur evolvendo continuamente per cercare di mantenersi sempre allineato ai cambiamenti di contesto e al cambiamento degli imprenditori sociali in termini di aspettative e di bisogni.

