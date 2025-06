Weinstein verdetto diviso al secondo processo | colpevole di un’aggressione assolto da un’altra stallo sullo stupro

Il verdetto diviso nel secondo processo a carico di Harvey Weinstein segna un importante capitolo nella battaglia contro le violenze di Hollywood. Dopo un lungo percorso giudiziario, la giuria ha deciso di condannarlo per una delle accuse di aggressione sessuale, lasciando aperti altri interrogativi sul suo coinvolgimento in episodi di stupro. La complessitĂ del caso riflette le sfide della giustizia di fronte a storie di abuso e potere, evidenziando come la veritĂ possa emergere solo attraverso processi articolati e controversi.

Verdetto frammentato nel secondo processo a carico di Harvey Weinstein, l’ex re di Hollywood giĂ condannato nel 2020 e poi salvato da un vizio procedurale. Dopo cinque giorni di camera di consiglio, la giuria – composta da sette donne e cinque uomini – ha raggiunto un accordo solo parziale: colpevole per una delle accuse di aggressione sessuale, non colpevole per la seconda e nessuna decisione unanime sul capo di imputazione per stupro. Il procedimento ruotava attorno alla denuncia di Jessica Mann, ex assistente del produttore, che ha dichiarato di essere stata violentata nel 2013 in una stanza d’hotel a Manhattan. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Weinstein, verdetto diviso al secondo processo: colpevole di un’aggressione, assolto da un’altra, stallo sullo stupro

In questa notizia si parla di: weinstein - verdetto - secondo - processo

Harvey Weinstein colpevole di un’aggressione sessuale, ma non di stupro: la giuria a maggioranza femminile e il verdetto del nuovo processo - Il verdetto del secondo processo a Harvey Weinstein segna un momento cruciale nel movimento #MeToo, rivelando sfumature di giustizia e complessità nei casi di harassment.

Secondo Skin «l’industria musicale preferisce i solisti perché li controlla meglio». Intervista alla cantante e a Ace per il ritorno degli Skunk Anansie: l’elogio delle band, l’importanza di costruirsi una comunità , la deriva di un mondo «fascista, misogino, omofobic Vai su Facebook

Weinstein colpevole aggressione sessuale, stallo su stupro; Harvey Weinstein colpevole di un'aggressione sessuale, ma non di stupro: la giuria a maggioranza femminile e il verdetto del nuovo processo; Harvey Weinstein condannato per aggressione sessuale ma non per stupro: il verdetto contrastato al secondo pro.

Harvey Weinstein condannato per aggressione sessuale ma non per stupro: il verdetto contrastato al secondo processo - Verdetto contrastato al secondo processo contro Harvey Weinstein: l'ex produttore è stato giudicato colpevole di un capo di ...